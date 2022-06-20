«Я продавалась»: Роза Сябитова призналась, что была любовницей ради денег

Роза Сябитова стала героиней нового выпуска проекта «Исповедь» на платформе Premier. В момент откровения телесваха, которая сегодня является одной из популярных телеведущих страны, призналась, что в молодости была содержанкой.

Когда из жизни ушел ее первый муж, Сябитова осталась одна с двумя маленькими детьми. 90-е годы ознаменовались для нее периодом бедности, голода и нужды. И когда она познакомилась с состоятельным мужчиной, ее не смутило, что он был женат — она согласилась стать его любовницей-содержанкой.

«Я понимала, что нужно ему, и я продавалась», — рассказала телеведущая.

Сколько длились эти отношения, Сябитова не рассказала.