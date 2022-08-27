«Я про Россию не забывал»: вернувшийся в эфир Ургант сорвал куш в 4,5 млн рублей

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Программа длилась более трех часов. Все это время шоумен отпускал шуточки, в том числе и в адрес российских звезд. Заработал за это время порядка 4,5 млн рублей – стандартный гонорар Ивана за корпоратив. Об этом пишет «Комсомольская правда».