«Я про Россию не забывал»: вернувшийся в эфир Ургант сорвал куш в 4,5 млн рублей

Накануне пользователи YouTube смогли вновь лицезреть Ивана Урганта. Шоумена пригласили провести онлайн-шоу об IT-образовании. Декорации студии напомнили убранство «Вечернего Урганта» - диван, на котором расположились гости, стол с ноутбуком, за котором шутил Иван.
«Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю», - выдал Ургант в одном из монологов.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Программа длилась более трех часов. Все это время шоумен отпускал шуточки, в том числе и в адрес российских звезд. Заработал за это время порядка 4,5 млн рублей – стандартный гонорар Ивана за корпоратив. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Иван Ургант с гостями онлайн-шоу. Фото: соцсети