«Я приговариваюсь к умерщвлению»: Симоньян сообщила о вынесенном ей вердикте

По словам журналистки, ей пишут сообщения некие маньяки.
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Телеведущая Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» канала «Россия» заявила, что ей регулярно поступают угрозы. Недавно пришло очередное письмо.

«Мне вынесли приговор. Я приговариваюсь к умерщвлению, это дословная цитата, как можно мучительным и болезненным способом с нанесением как можно большего количества увечий, вырезанием органов».

Как отметила Симоньян, письмо явно сочиняли какие-то маньяки. Этим людям она посоветовала писать сценарии для фильмов ужасов, а не приговорами заниматься.

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Напомним, что Маргарита Симоньян в последнее время передвигается исключительно с охраной. В ее адрес регулярно поступают угрозы.

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