«Я приговариваюсь к умерщвлению»: Симоньян сообщила о вынесенном ей вердикте

Как отметила Симоньян, письмо явно сочиняли какие-то маньяки. Этим людям она посоветовала писать сценарии для фильмов ужасов, а не приговорами заниматься.

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Напомним, что Маргарита Симоньян в последнее время передвигается исключительно с охраной. В ее адрес регулярно поступают угрозы.