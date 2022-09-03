«Я приговариваюсь к умерщвлению»: Симоньян сообщила о вынесенном ей вердикте

Телеведущая Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» канала «Россия» заявила, что ей регулярно поступают угрозы. Недавно пришло очередное письмо.
«Мне вынесли приговор. Я приговариваюсь к умерщвлению, это дословная цитата, как можно мучительным и болезненным способом с нанесением как можно большего количества увечий, вырезанием органов».
Как отметила Симоньян, письмо явно сочиняли какие-то маньяки. Этим людям она посоветовала писать сценарии для фильмов ужасов, а не приговорами заниматься.
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Напомним, что Маргарита Симоньян в последнее время передвигается исключительно с охраной. В ее адрес регулярно поступают угрозы.