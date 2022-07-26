«Я, правда, давно не выступала»: Медведева отказалась завершать карьеру

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в интервью «Форбс» отказалась завершать свою профессиональную карьеру.
«Я, правда, давно не выступала. Сконцентрирована на других вещах. Но открытие моей жизни: «Никогда не говори «никогда». Жизнь меняется порой на 360 градусов. Все может быть. Но пока не планирую выступать».
Как отметила Медведева, ей сегодня хочется чувствовать почву под ногами. «Я иду и спасибо на этом. У меня все более-менее хорошо. Меня это устраивает», — заявила Евгения Медведева.
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Напомним, что Евгения Медведева уже несколько лет не выступает на официальных соревнованиях. Она участвует в ледовых шоу.