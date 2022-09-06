«Я потеряла очень многое»: Лобода назвала себя номером один в России

Как отметила Лобода, она хочет остаться человеком. «Не хочу, чтобы мне перед собой было стыдно. Я не против некоторых людей в России. Я от них не отказываюсь», — заметила Лобода.

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Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.