«Я потерял оклад в 24 тысячи рублей»: Болдин рассказал о новых репрессиях Меньшикова в театре

Актер Всеволод Болдин заявил в соцсетях, что его попросили на выход из Театра имени Ермоловой. Причем все обставили некрасивым образом. Он уверен, что против него настроен худрук Олег Меньшиков.

В один из дней Болдин получил сообщение из отдела кадров. Его спросили, когда он появится, чтобы забрать трудовую книжку. Болдин заметил, что не понимает причины своего увольнения. По его словам, просто рвется нить человечности.

«Я потерял ежемесячный оклад в 24 тысячи рублей и моя трудовая книжка теперь лежит дома. Театр погряз в судах из-за незаконных действий худрука и директора в отношении артистов труппы. А тут еще и спектакли улетать стали», — заявил Болдин.

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Напомним, что Меньшиков уже не первый год воюет с некоторыми актерами Театра имени Ермоловой. Он устроил «чистку состава». Актеры со своей стороны отправились искать правду в суде.