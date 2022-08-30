«Я посмотрю, начнет ли она Галкина сюда затаскивать»: Шахназаров — о рычагах и связях Пугачевой

Журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» высказался о рычагах и связях певицы Аллы Пугачевой.
«Алле Борисовне чересчур много внимания уделяется. Женщина уже в годах. Я посмотрю Максима Галкина она начнет затаскивать сюда или нет. Но я могу сказать так. Если да, то что происходит за ленточкой — то зачем это все. Культуру будут разрушать здесь».
Как заметил Шахназаров, Алла Борисовна «имеет рычаги и связи». «Но не она одна. Надо признать. Многие люди мне говорят: он здесь не появится. Все мои друзья его называют одним словом, но оно не для эфира. Он занимает дешевую позицию», — заметил Шахназаров.
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Напомним, что Галкин не раз негативно высказывался о родной стране. Он и сам отмечал, что путь на родину теперь ему заказан.