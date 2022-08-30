«Я посмотрю, начнет ли она Галкина сюда затаскивать»: Шахназаров — о рычагах и связях Пугачевой

Как отметил журналист, все его друзья называют юмориста одним нехорошим словом.
Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» высказался о рычагах и связях певицы Аллы Пугачевой.

«Алле Борисовне чересчур много внимания уделяется. Женщина уже в годах. Я посмотрю Максима Галкина она начнет затаскивать сюда или нет. Но я могу сказать так. Если да, то что происходит за ленточкой — то зачем это все. Культуру будут разрушать здесь».

Как заметил Шахназаров, Алла Борисовна «имеет рычаги и связи». «Но не она одна. Надо признать. Многие люди мне говорят: он здесь не появится. Все мои друзья его называют одним словом, но оно не для эфира. Он занимает дешевую позицию», — заметил Шахназаров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Галкин не раз негативно высказывался о родной стране. Он и сам отмечал, что путь на родину теперь ему заказан.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  