«Я посмотрю, начнет ли она Галкина сюда затаскивать»: Шахназаров — о рычагах и связях Пугачевой

Как заметил Шахназаров, Алла Борисовна «имеет рычаги и связи». «Но не она одна. Надо признать. Многие люди мне говорят: он здесь не появится. Все мои друзья его называют одним словом, но оно не для эфира. Он занимает дешевую позицию», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что Галкин не раз негативно высказывался о родной стране. Он и сам отмечал, что путь на родину теперь ему заказан.