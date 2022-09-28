«Я понял, что это проигрыш»: экс-муж Бледанс откровенно высказался о диагнозе сына

Эвелина Бледанс не любит вспоминать о браке с Александром Семиным, но с удовольствием общается на темы, связанные с любимым сыном Семеном.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Экс-супруг актрисы тоже открыто говорит о десятилетнем наследнике, родившемся с синдромом Дауна. В новом интервью для YouTube-шоу продюсер признался, что не был готов к трудностям, связанным с появлением особенного ребенка.