«Я понял, что это проигрыш»: экс-муж Бледанс откровенно высказался о диагнозе сына

Эвелина Бледанс не любит вспоминать о браке с Александром Семиным, но с удовольствием общается на темы, связанные с любимым сыном Семеном.
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Экс-супруг актрисы тоже открыто говорит о десятилетнем наследнике, родившемся с синдромом Дауна. В новом интервью для YouTube-шоу продюсер признался, что не был готов к трудностям, связанным с появлением особенного ребенка.
«Я никуда не исчез, но понял, что это личный проигрыш. Вообще появление инвалида в семье означает проигрыш в России. Мужчине кажется, что проще уйти. Лучше никакого отца, чем вечно стесняющегося своего ребенка», — высказался Семин.
Напомним, Бледанс и Семин развелись в 2016 году. Актриса и продюсер целый год скрывали свой разрыв от публики. Через некоторое время Александр женился на Марине Ментусовой. У пары родилась дочь Вера.
Эвелина тщательно скрывает личную жизнь. Встречается ли она с кем-то — остается загадкой.