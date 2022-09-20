«Я понимаю, о чем речь»: Рудковская назвала истинную причину конфликта с Тюльпановой

На минувшей неделе бывшая жена футболиста Александра Кержакова — Милана Тюльпанова — обвинила Яну Рудковскую в продаже драгоценностей на благотворительных мероприятиях.

Журналистка Алена Жигалова позвонила продюсеру, чтобы прояснить ситуацию. И вот что она сказала.

«Я понимаю, о чем речь. Милана Тюльпанова сейчас никому не интересна, о ней говорили только при ее разводе. Вот она и пиарится на моем имени. Это же просмотры, охваты», — заметила Рудковская.

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