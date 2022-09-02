«Я понимаю, что корни в девяностых»: Шахназаров осудил Пугачеву за угрозы Ткачеву

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» осудил певицу Аллу Пугачеву за резкие высказывания в адрес батюшки Андрея Ткачева.
«Это обращение к святому отцу: «Рано радуешься, Андрюша». Я понимаю, что могут быть какие-то моменты, которые остаются за кадром, когда отношения дружеские. Я знаю своих людей, больших друзей, которые никогда даже в бане к святому отцу не обратятся так, как Олежек, Андрюша или Витюша. Ну никак это невозможно».
Как отметил Шахназаров, это у Примадонны такая культура общения с представителем культа. «Отца Андрея Ткачева, который не отлучен от службы, его называют богохульником и обещают с ним разобраться. Я понимаю, что корни в девяностых. Угрожать батюшке не комильфо», — заявил Шахназаров.
Напомним, что Ткачев вскоре после отъезда Аллы Пугачевой за рубеж заявил: «Воздух очистился. Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал».
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В ответ Пугачева не поленилась и записала ролик из Израиля: «Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся. Приду в церковь твою. Помолюсь за тебя. Богохульник».