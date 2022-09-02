«Я понимаю, что корни в девяностых»: Шахназаров осудил Пугачеву за угрозы Ткачеву

Как отметил Шахназаров, это у Примадонны такая культура общения с представителем культа. «Отца Андрея Ткачева, который не отлучен от службы, его называют богохульником и обещают с ним разобраться. Я понимаю, что корни в девяностых. Угрожать батюшке не комильфо», — заявил Шахназаров.

Напомним, что Ткачев вскоре после отъезда Аллы Пугачевой за рубеж заявил: «Воздух очистился. Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал».

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В ответ Пугачева не поленилась и записала ролик из Израиля: «Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся. Приду в церковь твою. Помолюсь за тебя. Богохульник».