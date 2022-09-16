«Я полгода ждала этого дня»: сын Марго Овсянниковой из «Дома-2» впервые увидел своего отца

По какой причине мужчина полгода не мог увидеться со своим наследником, Марго Овсянникова уточнять не стала.

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Напомним, сын звезды реалити-шоу, а ныне певицы Марго Овсянниковой появился на свет в марте этого года. Отец ребенка не пришел забирать Марго и малыша из роддома.

Поклонники заподозрили, что Овсянникова родила сына от женатого мужчины. По их версии, именно по этой причине она скрывает отца ребенка и не выходит за него замуж.