«Я полгода ждала этого дня»: сын Марго Овсянниковой из «Дома-2» впервые увидел своего отца

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова наконец-то почувствовала себя по-настоящему счастливой.
Отец ее ребенка встретился с малышом спустя почти полгода после его появления на свет. Марго Овсянникова поделилась радостной новостью в телеграм-канале. Она дала понять, что это событие стало для нее настоящим праздником.
«Вчера весь день я вся трепетала изнутри. Совершенно логично, что все прошло бы хорошо, но во мне присутствовало волнение! Я почти полгода ждала этого дня! Когда наш ребенок познакомится с папой! И вот этот день настал! Конечно, я не смогла сдержать слез, но это были слезы счастья. Люблю свою семью! И вас! Поэтому с радостью делюсь этой прекрасной новостью», — рассказала Марго Овсянникова о долгожданной встрече.
По какой причине мужчина полгода не мог увидеться со своим наследником, Марго Овсянникова уточнять не стала.
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Напомним, сын звезды реалити-шоу, а ныне певицы Марго Овсянниковой появился на свет в марте этого года. Отец ребенка не пришел забирать Марго и малыша из роддома.
Поклонники заподозрили, что Овсянникова родила сына от женатого мужчины. По их версии, именно по этой причине она скрывает отца ребенка и не выходит за него замуж.