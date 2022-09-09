«Я подспудно думал: тут что-то не то»: Асташенок — о своих чувствах к Савельевой на «Фабрике»

Александр Асташенок признался в эфире шоу «Фабрика с Яной Чу», что испытывал чувства к Саше Савельевой. Да и он ей тоже нравился.
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Молодые музыканты вместе репетировали, спели дуэтом и почувствовали искру. Однако оба решили, что дальше продолжать не стоит.
Тем более, что у Асташенка на тот момент были серьезные отношения с другой девушкой, которой артист дал слово, что будет вести себя прилично на проекте. Позже они еще повстречались год и все-таки расстались. Ну а приятные воспоминания о Саше Савельевой до сих пор греют душу Александра Асташенка.
«Зачем нам рабочие отношения? На работе ни-ни. У нас была прекрасная история, мы понимали: да, складывается пара. Она мне нравилась внешне, была даже искорка. Но я подспудно думал: тут что-то не то… В итоге даже романа не было, даже намека», — сказал музыкант ведущей Яне Чуриковой.