«Я подарил ей букет цветов»: 21-летний ухажер Волочковой рассказал о встречах с балериной

Молодой 21-летний ухажер балерины Анастасии Волочковой блогер Вадим Стукалов заявил, что впервые познакомился со звездой в Коломне после премьеры ее спектакля «Балерина в Зазеркалье». Он подарил ей букет цветов – любимые белые розы.
«Мы не сразу стали общаться, сближение наступило после моего сообщения ей в мессенджер. У меня появилась возможность ей лично написать, и я не упустил эту возможность, так как всегда тепло относился и отношусь к ней. Мне она всегда симпатизировала как личность. Наши встречи стали регулярными».
Анастасия Волочкова и Вадим Стукалов. Фото: соцсети
Как заметил Стукалов, Волочкова пригласила его в свою команду как контент-менеджера, и он не смог ей отказать. Теперь в его задачи входит создавать контент-план, вести странички звезды в соцсетях. При этом Стукалов подчеркнул, что их встречи носят исключительно дружественный характер, сообщает «СтарХит».
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Напомним, что в Сети уже не раз раздавались комментарии о любовной связи 46-летней Волочковой и 21-летнего Стукалова. Как отмечал блогер, у него к таким комментариям уже давно выработался иммунитет.