«Я подарил ей букет цветов»: 21-летний ухажер Волочковой рассказал о встречах с балериной

Как заметил Стукалов, Волочкова пригласила его в свою команду как контент-менеджера, и он не смог ей отказать. Теперь в его задачи входит создавать контент-план, вести странички звезды в соцсетях. При этом Стукалов подчеркнул, что их встречи носят исключительно дружественный характер, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что в Сети уже не раз раздавались комментарии о любовной связи 46-летней Волочковой и 21-летнего Стукалова. Как отмечал блогер, у него к таким комментариям уже давно выработался иммунитет.