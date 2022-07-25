«Я плакала каждый день»: Валиева рассказала, что происходило на Олимпиаде после провала

«На короткой программе ты порхаешь, в произвольной, увы, это не удалось мне почувствовать. Хочу сказать — правда, большое спасибо. Я плакала каждый день, потому что видела очень много поддержки. Просто спасибо», — сказала Валиева и заплакала.

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Напомним, что Валиева в личном турнире на Олимпиаде в Пекине стала только четвертой. Она неудачно исполнила несколько элементов в произвольной программе.