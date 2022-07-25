«Я плакала каждый день»: Валиева рассказала, что происходило на Олимпиаде после провала

Как отметила фигуристка, в короткой программе она порхала, а затем развалилась.
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка Камила Валиева ответила на вопрос болельщицы на VK Fest об ощущениях на Олимпиаде в Пекине.

По ее словам, она знала, что фанаты верят в нее во время короткой программы. При этом заметила, что не смогла прочувствовать, как много людей ее поддерживают. Ей почему-то казалось, что она одинока. Она заявила, что в какой-то момент ее окутал страх, что привело к ошибкам, сообщает «Спорт-Экспресс».

«На короткой программе ты порхаешь, в произвольной, увы, это не удалось мне почувствовать. Хочу сказать — правда, большое спасибо. Я плакала каждый день, потому что видела очень много поддержки. Просто спасибо», — сказала Валиева и заплакала.

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Напомним, что Валиева в личном турнире на Олимпиаде в Пекине стала только четвертой. Она неудачно исполнила несколько элементов в произвольной программе.

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