«Я первый человек, который заплатил налоги»: во сколько раз Разин был богаче Березовского в 1987 году

Как отмечал Разин, он успешно продавал концерты «Ласкового мая». «У меня на полгода все расписано. И мне каждые пять минут звонят директора филармоний и просят левый «Ласковый май». Кричат: «Ну дай хоть какой-нибудь «Ласковый май». Поэтому пришлось создать студию «Ласковый май», чтобы в тюрьму не посадили», — рассказывал Разин.

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Напомним, что Андрей Разин в восьмидесятых годах был одним из самых успешных продюсеров в стране. Он получал баснословные деньги от концертов «Ласкового мая».