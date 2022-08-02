«Я первый человек, который заплатил налоги»: во сколько раз Разин был богаче Березовского в 1987 году

Продюсер Андрей Разин в эфире программы «Кино в деталях» в 2009 году рассказывал о деньгах, которые зарабатывал на «Ласковом мае».
«В 1987 году я был первым человеком, который заплатил налоги и получил на руки миллион рублей только с концертов «Ласкового мая». Это чистая прибыль группы за один год. Я спрашивал бизнесмена Бориса Березовского, сколько у него в те годы было денег. Он говорил, что 150 тысяч рублей».
Как отмечал Разин, он успешно продавал концерты «Ласкового мая». «У меня на полгода все расписано. И мне каждые пять минут звонят директора филармоний и просят левый «Ласковый май». Кричат: «Ну дай хоть какой-нибудь «Ласковый май». Поэтому пришлось создать студию «Ласковый май», чтобы в тюрьму не посадили», — рассказывал Разин.
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Напомним, что Андрей Разин в восьмидесятых годах был одним из самых успешных продюсеров в стране. Он получал баснословные деньги от концертов «Ласкового мая».