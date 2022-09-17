«Я пережила изнасилование и гормонотерапию»: дочь Гузеевой решилась на откровение

21-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова откровенно рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться за последние несколько лет. Девушка призналась, что пережила депрессию и отношения с абьюзером.
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«В 19 начался какой-то лютый зашквар с отношениями с абьюзером, медией (там опять всех волновал мой вес и внешность) и самой собой», — поделилась Ольга.
В итоге у звездной наследницы появились проблемы с лишним весом. Она связала их с тяжелыми событиями последних лет.
Ольга Бухарова. Фото: соцсети
«Я пережила изнасилование, разрыв связки на колене, три операции за 2,5 года, гормональную терапию и лечение антидепрессантами», — призналась дочь Гузеевой.
Девушка подчеркнула, что не опустила руки и сейчас активно взялась за восстановление фигуры.
«Жалеть себя не буду», — заверила она.