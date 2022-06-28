«Я перестала хотеть нравиться всем»: Семенович раскрыла свои секреты красоты

Напомним, 42-летняя Семенович ни разу не была замужем, однако недостатка мужского внимания не испытывает. Правда, недавно артистка едва не стала жертвой «охотника за звездами».

Оказалось, мужчина, который несколько месяцев галантно ухаживал за Анной и дарил баснословно дорогие подарки, в это же время ухлестывал за другими знаменитостями.

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