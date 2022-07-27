«Я перегнул»: Кушанашвили обвинил Пугачеву в нападении на себя в подворотне

Отар Кушанашвили на YouTube-канале «Звездач» рассказал, как его однажды поймали в подворотне и избили до полусмерти, выбив ему зубы и сломав ребра. К голове журналиста в этот момент был приставлен пистолет.
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По словам Кушанашвили, он сам виноват в этой ситуации — слишком резко высказывался раньше о звездах, вот и напросился. Он подозревает, что это могут быть две певицы: или Алла Пугачева, или Наталья Ветлицкая.
«После тех хамских выступлений и хамских заметок, которые я себе позволял, это был закономерный итог. До сих пор думаю, что-либо это была Алла Борисовна, потому что я хамил. Но это не похоже на большую артистку.
Либо Наталья Ветлицкая, поскольку она была очень запальчивой, очень эмоциональной, таковой и остается. Но я признаю, что перегнул палку, когда я оскорблял и ту, и другую. Мне нечем гордиться», — поведал Отар Кушанашвили.