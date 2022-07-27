«Я перегнул»: Кушанашвили обвинил Пугачеву в нападении на себя в подворотне

Отар Кушанашвили на YouTube-канале «Звездач» рассказал, как его однажды поймали в подворотне и избили до полусмерти, выбив ему зубы и сломав ребра. К голове журналиста в этот момент был приставлен пистолет.

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По словам Кушанашвили, он сам виноват в этой ситуации — слишком резко высказывался раньше о звездах, вот и напросился. Он подозревает, что это могут быть две певицы: или Алла Пугачева, или Наталья Ветлицкая.