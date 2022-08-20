«Я открыт для предложений и жду их»: Тарасов попросился к Слуцкому в «Рубин»

Как отметил Тарасов, сейчас он набирает форму индивидуально. При этом он покинул команду «На Спорте», в которой выступал последний сезон. «Я открыт для предложений и жду их», - заметил бывший муж певицы Ольги Бузовой.

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Напомним, что Дмитрий Тарасов уже выступал за «Рубин» в сезоне 2020 года. Он провел в общей сложности за казанский клуб 13 матчей.