«Я открыт для предложений и жду их»: Тарасов попросился к Слуцкому в «Рубин»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов в «Телеграм» сообщил, что хотел бы поиграть за казанский «Рубин», который тренирует Леонид Слуцкий.
«Леонид Викторович, я и к вам готов вернуться. Знаю, что вы набрали опытных игроков, но я тоже подхожу к этой категории. Чуть потренироваться, и готов помочь «Рубину» выйти в РПЛ».
Как отметил Тарасов, сейчас он набирает форму индивидуально. При этом он покинул команду «На Спорте», в которой выступал последний сезон. «Я открыт для предложений и жду их», - заметил бывший муж певицы Ольги Бузовой.
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Напомним, что Дмитрий Тарасов уже выступал за «Рубин» в сезоне 2020 года. Он провел в общей сложности за казанский клуб 13 матчей.