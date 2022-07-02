«Я от тебя отрекусь»: дочь Прокловой довела ее до обморока

Старшую дочь Арину Елена Проклова родила в 18 лет от Виталия Мелик-Карамова. Она работает дизайнером и вскоре отметит свое 50-летие.

Когда Арине было 12 лет, Елена Проклова собралась замуж во второй раз. Эта идея не понравилась девочке и они поссорились.

«Я с тобой жить не хочу, и если будет суд, то я от тебя отрекусь. Я в 12 лет имею на это право». Я упала в обморок после этих слов. Не помню, как пришла в себя, как доиграла до антракта. У меня подкашивались ноги», - рассказала актриса изданию «7Дней».

Также Проклова призналась, что не общалась с дочерью три года после ссоры, которая случилась, когда Арине было уже 20 лет.