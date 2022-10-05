«Я от нее не слышала. Думаю, что это неправда»: подруга Примадонны — о продаже элитного замка в деревне Грязь

СМИ всколыхнули слухи о том, что Алла Пугачева приезжала в Россию только для того, чтобы выставить подмосковный замок в деревне Грязь на продажу и забрать документы двойняшек Гарри и Лизы из элитной гимназии, чтобы перевести их в школу в Израиле.

Близкая подруга Примадонны Любовь Аксенова, которая много лет служила у нее портнихой, призналась, что не верит этим сплетням. Приятельница артистки не стала скрывать, что не слышала от Аллы Борисовны о продаже замка, который они строили с шоуменом Максимом Галкиным*. Поэтому и не считает, что певица сможет отдать семейное гнездо посторонним.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«О том, что собирается продать замок, я от нее не слышала. Думаю, что это неправда», — приводит News.ru слова подруги Примадонны.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.