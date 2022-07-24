«Я остаюсь!»: Глеб Жемчугов с женой Настей Роинашвили появились на «Доме-2»

Бывшие участники проекта, муж и жена Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили накануне появились на «Доме-2».

Парочка записывает смешные видео на «Поляне», развлекая обитателей телестройки и свои аудитории в соцсети.

На этот раз в микроблоге Глеб Жемчугов поделился кадрами, снятыми на кухне в общем доме. Он залез на стул с требованием остаться на проекте.

«Я остаюсь, я буду здесь жить!» - вещает Глеб Жемчугов.

Рядом суетится Настя Роинашвили. Заламывая руки, она умоляет мужа не делать этого.