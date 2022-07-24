«Я остаюсь!»: Глеб Жемчугов с женой Настей Роинашвили появились на «Доме-2»

Бывшие участники проекта, муж и жена Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили накануне появились на «Доме-2».
Парочка записывает смешные видео на «Поляне», развлекая обитателей телестройки и свои аудитории в соцсети.
На этот раз в микроблоге Глеб Жемчугов поделился кадрами, снятыми на кухне в общем доме. Он залез на стул с требованием остаться на проекте.
«Я остаюсь, я буду здесь жить!» - вещает Глеб Жемчугов.
Рядом суетится Настя Роинашвили. Заламывая руки, она умоляет мужа не делать этого.
«Когда жена не поддерживает», - подписал кадры Глеб Жемчугов.
Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили, на самом деле, не возвращаются на проект. Они прилетели на «Поляну» из Крыма, где сейчас живут, на свадьбу к Жене Ромашову и Насте Бигриной. Глеб Жемчугов будет вести торжество, которое состоится в понедельник, 25 июля.
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