«Я остаюсь!»: Глеб Жемчугов с женой Настей Роинашвили появились на «Доме-2»

Пара экс-участников проекта устроила шоу в общем доме на «Поляне».
Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили

Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили. Фото: соцсети

Бывшие участники проекта, муж и жена Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили накануне появились на «Доме-2».

Парочка записывает смешные видео на «Поляне», развлекая обитателей телестройки и свои аудитории в соцсети.

На этот раз в микроблоге Глеб Жемчугов поделился кадрами, снятыми на кухне в общем доме. Он залез на стул с требованием остаться на проекте.

«Я остаюсь, я буду здесь жить!» - вещает Глеб Жемчугов.

Рядом суетится Настя Роинашвили. Заламывая руки, она умоляет мужа не делать этого.

«Когда жена не поддерживает», - подписал кадры Глеб Жемчугов.

Глеб Жемчугов и Настя Роинашвили, на самом деле, не возвращаются на проект. Они прилетели на «Поляну» из Крыма, где сейчас живут, на свадьбу к Жене Ромашову и Насте Бигриной. Глеб Жемчугов будет вести торжество, которое состоится в понедельник, 25 июля.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  