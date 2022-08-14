«Я опасаюсь андрогинных девушек»: жена Петросяна сделала признание

Жена Евгения Петросяная Татьяна Брухунова заговорила со своими подписчицами о комплексах, которые часто испытывают женщины по поводу своей внешности, сделав неожиданное признание.

Брухунова рассказала, что никогда в жизни не была худой, не знает, что такое весить 45 килограммов, у нее всегда был животик и бедра. Но она не считает, что это некрасиво. Красота, по мнению Татьяны, это хорошее здоровье, а оно у нее есть.

«Я здорова. Только это важно. Я опасаюсь однотипных андрогинных девушек с плоскими попами и надутыми губами. Они лишены индивидуальности, положив ее на алтарь визуальных, быстротекущих псевдостандартов, будучи уверенными, что так красиво», - завила Татьяна Брухунова.