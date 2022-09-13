«Я один раз даже ущипнул ее за попку»: Пенкин – об отношениях с Долиной

По словам Пенкина, ну не хочет с ним Долина общаться – и ладно. «Насильно мил не будешь. Она вот так повернулась и стала другой. Мы здороваемся. Я один раз даже ущипнул ее за попку. Она как раз похудела. Это было в «Крокусе». Она закричала: «Ах, Сережа», - заявил Пенкин.

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Напомним, что Лариса долина - советская и российская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Российской Федерации. Трехкратная обладательница национальной российской музыкальной премии «Овация».