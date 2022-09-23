«Я очень устала от этого процесса»: соседка Успенской согласилась с ней примириться

Минувшим летом вокруг Любови Успенской разгорелся громкий скандал. Соседка Анна Кауфман обвинила певицу в избиении своей собаки.
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Дизайнер пожаловалась на королеву шансона правоохранителям, а та в ответ заявила, что сама является пострадавшей, так как бульдог покусал ее.
Накануне адвокат Андрей Алешкин предложил примирить стороны. В комментарии сайту Teleprogramma.pro Кауфман призналась, что готова пойти на такой шаг.
«Честно говоря, я очень устала от этого процесса, и больше всего переживаю за своих детей. Я хотела бы избавить их от воспоминаний этого кошмара, который им довелось пережить. Нам итак пришлось посещать психолога, чтобы все это забыть.
Я благодарна нашему адвокату Александру Андреевичу Добровинскому за все, что он сделал, и главное, за его поддержку, но я уже сообщила ему, что готова пойти на примирение, если та сторона выйдет с таким предложением», — рассказала Анна.