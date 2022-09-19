«Я очень сильно волнуюсь»: беременная двойней Ефременкова из «Дома-2» рыдает от страха перед родами

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой. Через считанные дни она подарит своему избраннику, тоже экс-участнику телестройки Мондезиру, двух сыновей-близнецов.
В этот понедельник, 19 сентября, Юлия Ефременкова уже легла в роддом, врачи которого будут готовить ее к кесареву сечению.
Утром, собираясь в клинику, Юлия Ефременкова вдруг разрыдалась. Мондезира в этот момент не было дома, и будущая мама дала волю эмоциям.
Юлия Ефременкова рыдает перед родами. Фото: соцсети
Юля Ефременкова призналась, что ей очень страшно.
«Кота дома нет, сейчас придет и будет опять ругаться, что я плакала. Я оставлю это на память, чтобы, когда малышня родится, с улыбкой смотреть. Я очень сильно волнуюсь и ничего не могу с собой поделать. Не могу, просто страшно. Всем большое спасибо за поддержку. Она для меня очень важна», — поделилась Юлия Ефременкова с поклонниками.
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