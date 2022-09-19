«Я очень сильно волнуюсь»: беременная двойней Ефременкова из «Дома-2» рыдает от страха перед родами

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой. Через считанные дни она подарит своему избраннику, тоже экс-участнику телестройки Мондезиру, двух сыновей-близнецов.

В этот понедельник, 19 сентября, Юлия Ефременкова уже легла в роддом, врачи которого будут готовить ее к кесареву сечению.

Утром, собираясь в клинику, Юлия Ефременкова вдруг разрыдалась. Мондезира в этот момент не было дома, и будущая мама дала волю эмоциям.