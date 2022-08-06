«Я очень рад, Наташка»: Николаев засыпал комплиментами Королеву

Накануне Первый канал показал финальный выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети». Победителем его стали Сергей Трофимов с дочкой Лизой. А вот Наташа Королева с сыном Архипом на протяжении всего проекта были аутсайдерами.

В финале она спели песню «Дельфин и Русалка», которую когда-то написал бывший муж артистки Игорь Николаев. Примечательно, что именно он был в числе членов жюри последнего выпуска. Как сообщает «Комсомольская правда», над видоизмененной композицией работал ведущий праздников и спортсмен Сергей Есенин. А фрагмент на японском языке Архип Глушко сочинил вместе со своим преподавателем.