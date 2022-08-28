«Я очень рад, что Алла вернулась!»: Гоген Солнцев не теряет надежды спеть дуэтом с Пугачевой

Возвращение Аллы Пугачевой в Россию окрылило Гогена Солнцева. Незадолго до этого события шоумен предложил Примадонне исполнить дуэтом его песню «Аллусик, ты мой — пупсик!», но та ответила молчанием. Теперь же у блогера появилась надежда.

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