«Я очень рад, что Алла вернулась!»: Гоген Солнцев не теряет надежды спеть дуэтом с Пугачевой

Возвращение Аллы Пугачевой в Россию окрылило Гогена Солнцева. Незадолго до этого события шоумен предложил Примадонне исполнить дуэтом его песню «Аллусик, ты мой — пупсик!», но та ответила молчанием. Теперь же у блогера появилась надежда.
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«Я, кстати, очень рад, что Алла вернулась в Москву. Она показала своим появлением, что она – настоящий патриот нашей родины. И достойна петь со мной в дуэте «Аллусик, ты – мой пупсик!» — заявил Гоген.
Ранее Солнцев предположил, что соцсетями Аллы Пугачевой заведует ее супруг-юморист, который из-за ревности мог не сообщить о предложении спеть дуэтом.
Источник: prozvezd.info