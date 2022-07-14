«Я очень хотела сюрприз»: Регина Тодоренко сделала заявление про пол второго ребенка

Жена Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко, ждет второго ребенка. Беременность уже затянулась, и звезда старается ускорить процесс всевозможными народными методами. В ожидании чуда она общается с подписчиками и накануне сделала заявление про пол малыша.

«Когда я узнала о второй беременности, решила оставить пол ребенка в секрете даже для себя, на каждом УЗИ просила не подсвечивать гендер, не было и желания устроить гендер-пати, хотя такие видео собирают миллионные охваты», - рассказала Тодоренко.

Первый ребенок Тодоренко и Топалова – сын. И во второй раз звездная мама посчитала, что пол ребенка ей не важен.

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«Я очень хотела сюрприз. И, если честно, для меня нет разницы, какого пола малыша я ношу под сердцем. Главное - Здоровье нового землянина», - подчеркнула телеведущая.