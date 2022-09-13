«Я обязательно распущу «Ленинград»: Шнуров — о судьбе своей группы

Напомним, что недавно Сергей Шнуров дал концерт вместе со своей группой «Ленинград» в столице в рамках Дня города.

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Ранее музыкант не раз говорил, что «Ленинград» больше не будет выступать вместе. Впрочем, на корпоративах он порой все-таки играл со своими музыкантами.