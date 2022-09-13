«Я обязательно распущу «Ленинград»: Шнуров — о судьбе своей группы

Музыкант Сергей Шнуров в эфире программы «PRO-новости» кратко высказался о дальнейшей судьбе своей группы «Ленинград».
«Я обязательно распущу «Ленинград», потому что не будет репетиций. Ну хотя бы на один день».
Напомним, что недавно Сергей Шнуров дал концерт вместе со своей группой «Ленинград» в столице в рамках Дня города.
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Ранее музыкант не раз говорил, что «Ленинград» больше не будет выступать вместе. Впрочем, на корпоративах он порой все-таки играл со своими музыкантами.