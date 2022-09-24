«Я обязан взять в руки оружие»: Краско высказался о мобилизации

Иван Краско прокомментировал новость о частичной мобилизации. 92-летний актер признался, что раньше и сам бы отправился на передовую, а сейчас возраст не позволяет.
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«Я — капитан-лейтенант запаса, служил на флоте. Сейчас я обязан взять в руки оружие. Но мне уже куда служить, ребята? Возраст у меня уже не призывной», — поделился Краско.
Иван Иванович отметил, что его старший брат погиб в Великую Отечественную войну. А сам он с бабушкой выхаживал раненых солдат.
«Бабуля моя Поля едва дотянула до победы и ушла в мир иной. Горя наша семья хлебнула», — вспомнил актер в беседе с PROZVEZD.