«Я обязан взять в руки оружие»: Краско высказался о мобилизации

Актер является капитаном-лейтенантом запаса.
Иван Краско. Фото: Global Look Press

Иван Краско. Фото: Global Look Press

Иван Краско прокомментировал новость о частичной мобилизации. 92-летний актер признался, что раньше и сам бы отправился на передовую, а сейчас возраст не позволяет.

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«Я — капитан-лейтенант запаса, служил на флоте. Сейчас я обязан взять в руки оружие. Но мне уже куда служить, ребята? Возраст у меня уже не призывной», — поделился Краско.

Иван Иванович отметил, что его старший брат погиб в Великую Отечественную войну. А сам он с бабушкой выхаживал раненых солдат.

«Бабуля моя Поля едва дотянула до победы и ушла в мир иной. Горя наша семья хлебнула», — вспомнил актер в беседе с PROZVEZD.

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