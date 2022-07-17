«Я обязан ей жизнью»: Гор ответил на слухи о ссоре с Бабкиной

Ушедший из шоу-бизнеса муж Надежды Бабкиной Евгений Гор на несколько месяцев уехал на Бали, чем встревожил поклонников певицы – не случилось ли разлада в звездной семье.

Однако 42-летний гражданский супруг артистки успокоил публику – у них с Надеждой Георгиевной все хорошо, любовь по-прежнему крепка.

«Она – фантастический человек, который меня поднял. Я обязан ей жизнью, я никогда ее не подставлю. У меня нет даже в принципе мысли, что я ей могу сделать плохое. Нет, никогда!» - цитирует Гора издание 7days.

Добавим, что Евгений уехал за границу по делам своего бизнеса (он занимается производством ароматический свечей и косметики), а его жена осталась в России из-за гастролей.

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Напомним, звездная пара познакомилась в 2003 году на конкурсе молодых исполнителей в Саратове, в котором Бабкина была членом жюри. Приятный молодой участник заинтересовал певицу, и она пригласила его в свой коллектив. Но ни разница в возрасте, ни рабочие отношения не помешали расцвести их любви.