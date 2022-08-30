«Я обратилась за советом к товарищам»: как к 55-летней Литвиновой пристал молодой парень (видео)

По словам актрисы, ей даже потребовалась помощь ее друзей, которые в этот момент были рядом и снимали ее на камеру.

«Иду домой после встречи, как выяснилось, меня снимали товарищи — как развевался мой плащ, — и вот подошел достаточно молодой парень и пристал! Отчего-то меня это поразило! Я прервала путь и обратилась за советами к товарищам (чем страшнее, тем больше востребованности — это про меня)», — написала в своем телеграме Рената Литвинова.