«Я о вас не забыла»: Кортни Кардашьян обвинила папарацци во вранье на фоне госпитализации мужа

На днях в западных СМИ распространились фотографии светской львицы Кортни Кардашьян, на которых она беззаботно гуляет по улице, пока ее муж-музыкант Трэвис Баркер борется за свою жизнь в больнице.

Снимки были поданы так, будто 43-летняя звезда телешоу прохлаждается в то время, как ее супруг страдает от панкреатита. Мол, Кортни не рядом с ним, не дежурит у палаты, не бегает по врачам.

5 июля старшая из сестер Кардашьян ответила авторам этих снимков. Она опубликовала заявление в популярной социальной сети, правда, удалила его через несколько часов.

«И папарацци, которые продали мои фотографии «на улице», когда мой муж был в больнице, борясь за свою жизнь… Это были фотографии, сделанные на самом деле несколько недель назад (я даже не могу вспомнить, когда в последний раз я носила спортивный костюм, что на фото). Я не забыла о вас», — с угрозой написала Кортни.

Напомним, ее муж Трэвис, свадьба с которым состоялась в конце мая, 28 июня был госпитализирован. Позже выяснилось, что у знаменитого барабанщика диагностировали панкреатит. Врачи борются за здоровье рокера.

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