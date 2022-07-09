«Я никуда не уезжала из Москвы»: оскандалившаяся Юлия Ауг заявила, что о ней «придумывают ерунду»

Днем ранее стало известно, что оскандалившаяся актриса Юлия Ауг вернулась из Эстонии в Москву. Уехав в Прибалтику несколько месяцев назад, она нелестно высказывалась о родине на просторах местной прессы.

Однако, как выяснилось, актриса и вовсе никуда не уезжала.

«Я никогда не уезжала из Москвы, что за ерунда такая. Я всегда туда-сюда мотаюсь. Сейчас полечу в Авиньон, а из Авиньона в Тбилиси, потом поеду в Финляндию, а потом опять вернусь. Я не знаю, кто вам придумывает ерунду», – сказала Ауг «Абзацу».

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