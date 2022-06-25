«Я никуда не сбежала и от родины не отреклась»: Чехова вернулась в Москву

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова в «Телеграм» заявила, что вернулась в Москву, несмотря на сплетни об эмиграции.
«Я никуда не сбежала и от родины не отреклась. Хотя не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не от того, что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту. Я считаю своим домом весь этот мир, и очень страдаю, когда меня ограничивают в передвижениях!»
В то же время Анфиса Чехова заявила, что не считает себя патриотом. По ее мнению, патриотизм это прежде всего чувство превосходства над другими народами, твердое убеждение, что твоя страна и национальность самые лучшие. Сама она не склонна делить страны на хорошие и плохие.
Чехова заметила, что некоторые вещи ей в России нравятся, а некоторые нет. Она никогда не позволит говорить, что ее страна лучшая. В то же время и не позволит унижать ее.
Напомним, что Анфиса Чехова несколько месяцев провела на Бали. Она отмечала, что там ей очень нравится. Вместе с ней был и сын Соломон.
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