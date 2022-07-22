«Я никуда не сбегал»: не выдержав народного гнева, Максим Галкин закатил истерику

Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и двойняшками скитается на чужбине. Он приноровился выступать с концертами и надеется поправить свое материальное положение, выступая на небольших площадках разных постсоветских стран. В гастрольной карте – Латвия и Эстония, затем Финляндия и Польша, также он анонсировал шоу в Австралии и США.
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На фоне непрекращающегося осуждения Галкина за бегство и критику страны звучат обвинения в том, что он насильно увез пожилую жену. Мол, Алла Борисовна страдает теперь от того, что наговорил ее муж, и вынуждена несколько месяцев скитаться вместе с ним по разным странам. Народный гнев в адрес Галкина звучит так часто, что у шоумена сдают нервы.
Накануне эмоции Галкина не выдержали. Он показал, что ему пишут люди, и взорвался: «Господи, твоя воля. Что ж у вас, поборников власти, у всех как на подбор лагерно-гопнический лексикон? Если вы имеете ввиду, не страшно ли мне, то то отвечу, - нет, не страшно», «Я никуда не сбегал. В России мне работать не дают», «Меня запретили на ТВ. Я в каких-то списках». В своем микроблоге шоумен попытался дать отпор людям, но получилось эмоционально.