«Я никуда не сбегал»: не выдержав народного гнева, Максим Галкин закатил истерику

Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и двойняшками скитается на чужбине. Он приноровился выступать с концертами и надеется поправить свое материальное положение, выступая на небольших площадках разных постсоветских стран. В гастрольной карте – Латвия и Эстония, затем Финляндия и Польша, также он анонсировал шоу в Австралии и США.

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На фоне непрекращающегося осуждения Галкина за бегство и критику страны звучат обвинения в том, что он насильно увез пожилую жену. Мол, Алла Борисовна страдает теперь от того, что наговорил ее муж, и вынуждена несколько месяцев скитаться вместе с ним по разным странам. Народный гнев в адрес Галкина звучит так часто, что у шоумена сдают нервы.