«Я никому ничего не должна»: Ирина Хакамада сделала важное заявление

Известный коуч и автор книг Ирина Хакамада объяснила, почему нужно быть позитивным эгоистом.
Ирина Хакамада

Ирина Хакамада. Фото: Global Look Press

В прошлом известный политик, а ныне коуч и автор книг Ирина Хакамада в своих социальных сетях часто дает полезные советы. 

Основаны они на личном опыте Ирины Муцуовны и всегда имеют под собой логическое обоснование.

На этот раз Ирина Хакамада порассуждала на любимую тему многих — о том, кто что и кому должен и должен ли вообще.

Ответ Ирины Хакамады — отрицательный. Нужно быть позитивным эгоистом. Вреда от этого никакого, зато польза — всем.

О правилах жизни звезд можно почитать в телеграм-канале «Звездная пыль».

«Я должна себе? Я вообще ненавижу это слово. Никто никому ничего не должен. И я не должна никому ничего и самой себе. Я в этом плане позитивный эгоист. Я всегда делаю только то, что я хочу. Поэтому — я не должна выращивать ребенка, а я хочу его выращивать и помогать ему, чтобы он был счастливым. Я не должна иметь друзей, а я или хочу и знакомлюсь с интересными людьми, или не хочу и не знакомлюсь. Я хочу быть интересной самой себе, но я сама себе ничего не должна», — высказалась Ирина Хакамада.

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