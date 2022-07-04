«Я никому ничего не должна»: Ирина Хакамада сделала важное заявление

В прошлом известный политик, а ныне коуч и автор книг Ирина Хакамада в своих социальных сетях часто дает полезные советы.

Основаны они на личном опыте Ирины Муцуовны и всегда имеют под собой логическое обоснование.

На этот раз Ирина Хакамада порассуждала на любимую тему многих — о том, кто что и кому должен и должен ли вообще.

Ответ Ирины Хакамады — отрицательный. Нужно быть позитивным эгоистом. Вреда от этого никакого, зато польза — всем.

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