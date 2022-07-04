«Я никому ничего не должна»: Ирина Хакамада сделала важное заявление

В прошлом известный политик, а ныне коуч и автор книг Ирина Хакамада в своих социальных сетях часто дает полезные советы.
Основаны они на личном опыте Ирины Муцуовны и всегда имеют под собой логическое обоснование.
На этот раз Ирина Хакамада порассуждала на любимую тему многих — о том, кто что и кому должен и должен ли вообще.
Ответ Ирины Хакамады — отрицательный. Нужно быть позитивным эгоистом. Вреда от этого никакого, зато польза — всем.
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«Я должна себе? Я вообще ненавижу это слово. Никто никому ничего не должен. И я не должна никому ничего и самой себе. Я в этом плане позитивный эгоист. Я всегда делаю только то, что я хочу. Поэтому — я не должна выращивать ребенка, а я хочу его выращивать и помогать ему, чтобы он был счастливым. Я не должна иметь друзей, а я или хочу и знакомлюсь с интересными людьми, или не хочу и не знакомлюсь. Я хочу быть интересной самой себе, но я сама себе ничего не должна», — высказалась Ирина Хакамада.