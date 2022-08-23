«Я никого не унизила и не оскорбила»: Волочкова высказалась после проигрыша в суде Любомской

Как отметила Волочкова, она имеет право писать под свою елочку на участке. Балерина уже огородилась зеркальным ограждением от соседей. Она утверждает, что не видела соседей уже шесть лет, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Волочкова оскорбляла Любомскую, которая засняла, как балерина справляет нужду под елочку. По итогам заседания судья постановила взыскать с балерины в пользу Любомской двести тысяч рублей. Также танцовщице надо будет возместить судебные издержки своей сопернице.