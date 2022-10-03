«Я никогда не вернусь — и точка»: Александр Ревва, которого несколько месяцев не было в России, сделал заявление

Александр Ревва объявил о прощальном концерте в Comedy Club.
Александр Ревва

Александр Ревва. Фото: Global Look Press

Звезда Comedy Club Александр Ревва несколько месяцев провел за границей. Не так давно шоумен с семьей вернулся из Испании и тут же оставил загадочное сообщение в микроблоге.

Александр Ревва объявил, что выступит на сцене Comedy Club в образе певца-неудачника Вячеслава Столешникова.

«Вячеслав Столешников не будет больше петь никогда. На этот раз это точно. Концерт называется: «Я никогда не вернусь — и точка», — написал Александр Ревва.

Но скорее всего, говорит о завершении карьеры артиста преждевременно. Судя по всему, этот текст может быть всего лишь частью юмористического номера.

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Напомним, Вячеслав Столешников — новое амплуа Реввы, которого поклонники привыкли видеть в образе мачо Артура Пирожкова. Это второе «я» Реввы приносит шоумену немалый доход. 

Например, в 2019 году за одну только новогоднюю ночь Ревва заработал 200 тысяч евро. Такой гонорар артисту за выступление на новогоднем корпоративе заплатил один из столичных ресторанов, расположенный в «Москва-Сити».

По материалам kp.ru

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