«Я никогда не касалась губ Паши»: Тонева - об отношениях с Артемьевым

Певица Ирина Тонева в шоу «Фабрика с Яной Чу» заявила, что у нее никогда не было романа с музыкантом Павлом Артемьевым, с которым она исполнила композицию «Понимаешь».

В какой-то момент Яна Чурикова вспомнила клип на эту песню, где Тонева и Артемьев слились в поцелуе.

«Это монтаж. Я никогда не касалась губ Паши», - заметила Тонева.

По ее словам, журналисты писали про них много неправды. Они же с Артемьевым просто выходили на сцену. В то же время Тонева заметила, что Артемьев, безусловно, привлекательный и интересный мужчина, а в закрытом пространстве в течение трех месяцев у любого человека могут возникнуть чувства.

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В 2017 звезда вышла замуж за украинского хореографа Алексея Брижу. У певицы нет детей.