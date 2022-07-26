«Я не в Италии»: экс-жена Меладзе назвала «неправдой» новости о воссоединении с продюсером

Бывшая жена Константина Меладзе Яна Сумм опровергла информацию о том, что она воссоединилась с композитором и продюсером в Италии.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Константин Меладзе увез в Италию не только свою нынешнюю жену Веру Брежневу, но и бывшую, а также их троих детей. Теперь якобы они проживают в одном доме. А когда появились слухи о разводе певицы и продюсера, Яну Сумм и вовсе стали называть разлучницей.

«Это неправда. Я давно не в Италии. Там у Кости гостила наша младшая дочь, и я приезжала, только чтобы забрать Лиечку. Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту», - заверила журналистов КП Яна Сумм.

Она также сказала, что ничего не слышала о разводе своего экс-благоверного.