«Я не удивлен»: Ягудин прокомментировал отмену мастер-класса Трусовой в Швеции

Серебряный призер Олимпиады в Пекине по фигурному катанию Александра Трусова готовилась дать мастер-класс в Стокгольме. Мероприятие было запланировано на конец августа. Но Шведская федерация фигурного катания потребовала отменить визит россиянки.
Ситуацию в своем телеграм-канале прокомментировал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Александра Трусова. Фото: Global Look Press
«Честно говоря, я не удивлен. Все на поверхности. Всегда говорил и буду продолжать говорить, что это уже не спорт, а чистая политика. Но Саша Трусова никуда не денется – она достояние нашего фигурного катания и мирового в том числе – это все понимают», - написал Ягудин.
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Также экс-фигурист отметил, что в Шведской федерации попросту не понимают, к звезде какой величины они могли бы прикоснуться.