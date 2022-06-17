«Я не прекращаю работать»: Проклова озвучила размер своей пенсии

По словам Елены Прокловой, она участвует в различных ток-шоу, что дает дополнительный заработок. По ее мнению, пенсия в России должна быть приравнена к минимальному окладу, который человек получает, когда работает. Самой ей на жизнь в месяц хватает 70 тысяч в месяц, сообщает prozvezd.info.

Напомним, что Елена Проклова — одна из самых популярных российских актрис. Правда, в последние годы ее почти не видно на экранах. Звезде уже 68 лет, и ее редко приглашают сниматься в кино.

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