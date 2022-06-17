«Я не прекращаю работать»: Проклова озвучила размер своей пенсии

Актриса Елена Проклова озвучила размер своей пенсии.
«У нас у всех небольшие пенсии. У меня — 18 тысяч рублей. Но мне повезло. Плюс — я не прекращаю работать, у меня спектакли, съемки. Я получаю деньги, на которые могу позволить себе жить так, как мне хочется. Конечно, у большинства пенсионеров такой возможности нет».
По словам Елены Прокловой, она участвует в различных ток-шоу, что дает дополнительный заработок. По ее мнению, пенсия в России должна быть приравнена к минимальному окладу, который человек получает, когда работает. Самой ей на жизнь в месяц хватает 70 тысяч в месяц, сообщает prozvezd.info.
Напомним, что Елена Проклова — одна из самых популярных российских актрис. Правда, в последние годы ее почти не видно на экранах. Звезде уже 68 лет, и ее редко приглашают сниматься в кино.