«Я не поверю в покаяние Галкина»: Шахназаров – об американских гастролях юмориста

Как отметил Шахназаров, все профессиональное должно быть сделано красиво. «Я не поверю в покаяние Галкина. Это все дешево. Хотя попытки с его стороны вернуться будут», - заметил Галкин.

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Напомним, что Максим Галкин выступит в марте в американском Санкт-Петербурге. У него пройдет серия концертов в Америке. Не так давно шоумен намекнул, что хотел бы в будущем вернуться в Россию.