«Я бы не поступил, как он»: Бедрос Киркоров – про позицию Максима Галкина

Телеведущий Максим Галкин весной покинул страну вместе с женой Аллой Пугачевой и восьмилетними двойняшками, поселился сначала в Израиле, а затем в Латвии. За это время артист не раз позволил себе нелестно высказаться о происходящих событиях, причем, в довольно грубой формулировке, осуждая Россию, за что теперь его слова проверяет Следственный комитет и может возникнуть уголовное дело.

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Звездная тусовка поделилась на две неравные стороны – небольшая часть поддерживает шоумена, большинство же осуждает. Среди вторых – певец Бедрос Киркоров. В отличие от своего сына Филиппа, он не на стороне Галкина. И отъезд, и сделанные громкие заявления мужа Пугачевой он не разделяет.