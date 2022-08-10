«Я не понимаю все это»: Паулс заступился за Пугачеву и Галкина

Латвийский композитор просит оставить семью в покое.
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Композитор Раймонд Паулс недавно побывал на концерте Максима Галкина в Юрмале. По его словам,  юморист выступил «просто великолепно».

При этом латвийский музыкант уверен, что Галкина и Пугачеву нужно оставить в покое.

«Я не понимаю, почему артистов делают виноватыми. У нас тоже не пускают Григория Лепса. Я не понимаю все это. Надо уже как-то успокоиться и урегулировать эти вопросы. Эта ситуация уже настолько запуталась, что надо из нее один раз выйти», — заявил Паулс в беседе с NEWS.ru

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева вернется в Россию через три недели.

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