«Я не понимаю все это»: Паулс заступился за Пугачеву и Галкина

Композитор Раймонд Паулс недавно побывал на концерте Максима Галкина в Юрмале. По его словам, юморист выступил «просто великолепно».
При этом латвийский музыкант уверен, что Галкина и Пугачеву нужно оставить в покое.
«Я не понимаю, почему артистов делают виноватыми. У нас тоже не пускают Григория Лепса. Я не понимаю все это. Надо уже как-то успокоиться и урегулировать эти вопросы. Эта ситуация уже настолько запуталась, что надо из нее один раз выйти», — заявил Паулс в беседе с NEWS.ru.
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Напомним, ранее стало известно, что Алла Пугачева вернется в Россию через три недели.