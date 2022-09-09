«Я не осуждаю никого, но понять не могу»: Данилко оценил позиции Тодоренко и Лорак

Музыкант Андрей Данилко, которого все знают под псевдонимом Верка Сердючка, в программе «И грянул Грэм» заявил, что не собирается осуждать телеведущую Регину Тодоренко и певицу Ани Лорак за молчание.
«Это их выбор. Они выбрали так. Я отношусь с пониманием, но понять не могу по человеческим качествам. Это страх. Они там живут. Наташа Королева просто молчит. Там их дом, им страшно. Я не осуждаю никого».
Как отметил Данилко, несколько месяцев назад он постоянно выходил в эфир. «Я тогда не соображал, что происходит. Недавно сказал себе, что время реакций публичных людей закончилась. Сейчас пришло время политологов. Мне хочется выехать с коллективом на выступления. Я скинул за последнее время 14 килограммов. Я могу чуть выпить, но это было не так, как в прошлом. Я пил раньше, чтобы заснуть», — сказал певец.
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Напомним, что Андрей Данилко давно перестал приезжать в Россию. Он не раз негативно высказывался о нашей стране.