«Я не осуждаю никого, но понять не могу»: Данилко оценил позиции Тодоренко и Лорак

Как отметил Данилко, несколько месяцев назад он постоянно выходил в эфир. «Я тогда не соображал, что происходит. Недавно сказал себе, что время реакций публичных людей закончилась. Сейчас пришло время политологов. Мне хочется выехать с коллективом на выступления. Я скинул за последнее время 14 килограммов. Я могу чуть выпить, но это было не так, как в прошлом. Я пил раньше, чтобы заснуть», — сказал певец.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Андрей Данилко давно перестал приезжать в Россию. Он не раз негативно высказывался о нашей стране.