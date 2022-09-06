«Я не могу его подставлять»: Лобода — о Киркорове

Певица Светлана Лобода в интервью с Екатериной Гордеевой* заявила, что сегодня не общается с музыкантом Филиппом Киркоровым.
«Сейчас ничего. Филипп в начале писал и поддерживал. Он долгое время молчал, и я не могу его подставлять».
Как отметила певица, сейчас некорректно рассуждать, о чем они разговаривали. «Я не могу его подставлять», — заметила Лобода.
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Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.