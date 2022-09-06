«Я не могу его подставлять»: Лобода — о Киркорове

Как отметила певица, сейчас некорректно рассуждать, о чем они разговаривали. «Я не могу его подставлять», — заметила Лобода.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.