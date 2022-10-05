«Я не могу больше»: измученная вдова Грачевского поделилась своей болью

Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года. Несмотря на то что со дня трагедии прошло довольно много времени, вдова создателя «Ералаша», Екатерина Белоцерковская, до сих пор не оправилась от потери.

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Актриса призналась, что на фоне переживаний у нее образовались серьезные проблемы со сном.

«Интересно, будет ли то время теперь в моей жизни, когда я буду спать? Сейчас чувствую, уже очень тяжело спать по несколько часов. Но я не могу больше! Я устала», — поделилась Екатерина в соцсети.

Белоцерковская отметила, что силы жить ей дает единственный сын Филипп, которому сейчас два года.